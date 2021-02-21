أمطار رعدية وعوائق ترابية.. تحذير قوي من الأرصاد السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن توقعاته بشأن حالة الطقس، اليوم الأحد، محذرا من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مختلف المناطق في المملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، توقع المركز الوطني للأرصاد هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل ، والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف.

كما أصدرت الأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن وجود عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأضاف المركز أنه من المتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.