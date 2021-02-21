من ضمنها بلد عربي.. عداد موت كورونا يحصد أرواح الآلاف في العالم

زادت وتيرة الأعداد والوفيات نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، وسط استمرار التطعيمات ضد المرض المعدي، على أمل أن تقل أعداد الضحايا خلال الفترة المقبلة، وفق ما أوردت وسائل إعلام.

وتجاوز عدد المتوفين المليونين و460 ألف وفاة حول العالم، فيما تجاوز عدد المصابين 111 مليونا منذ بدء تفشي الوباء، في ووهان بالصين في ديسمبر 2019.

وجاءت أمريكا في صدارة الدولة الأكثر بعدد الإصابات والعدوى، حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو نصف مليون شخص، وسجلت أكثر من 28 مليونا.

وجاءت البرازيل بعد أمريكا بالمترتبة الثانية في العالم من حيث عدد القتلى، حيث وصلت الوفيات إلى 246 ألف حالة وفاة وأكثر من 10.1 مليون إصابة.

وغير بعيد عنهما جاءت المكسيك ثالثة العالم في الوفيات، حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 180 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 2 مليون إصابة.

وبعيدا عن الثلاث جغرافيًا جاءت الهند، التي وصلت وتيرة الموت بها أكثر من 156 ألف حالة وفاة ونحو 11 مليون إصابة، ولتنتقل بعد ذلك أعداد الموت إلى أوروبا، التي احتلت فيها بريطانيا المرتبة الأولى أوروبيًا في عدد الوفيات، والخامسة عالميًا مسجلة 121 ألفا حالة وفاة، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 4.1 مليون إصابة.

تلتها إيطاليا حيث مات بالوباء 95 ألف شخص، وبلغ إجمالي الإصابات 2.8 مليون، تليها فرنسا التي تحتل المرتبة السابعة، حيث ارتفعت فيها حصيلة الوفيات إلى نحو 84 ألف حالة وفاة، وسجلت 3.6 مليون إصابة.

وبلغت وفيات روسيا المرتبة الثامنة فسجلت نحو 83 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.1 مليون إصابة.

وجاء بعد روسيا، ألمانيا بأكثر من 68 ألف وفاة، ثم إسبانيا بـ 67 ألف وفاة، فإيران بـ59 ألف وفاة، فكولومبيا بـ58 ألف وفاة.

وعربيًا جاءت العراق بـأكثر من13 ألف وفاة وبما يقترب من 700 ألف إصابة.