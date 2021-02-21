تنزيل حالات الواتساب على هواتف الأندرويد، تطبيق واتساب ليس استخدامه الوحيد فقط هو المراسلة أو إجراء المكالمات، ولكن هناك الكثير من خدمات واتساب التي تقدم للمستخدمين مثل خدمة الحالة أو Status حيث يتم بتلك الميزة مشاركة ما يود المستخدم مشاركته مع جهات الاتصال المتاحة لديه، وإزالة تلك الحالة بعد مرور أربع وعشرين ساعة بشكل تلقائي، وهي تشبه إلى حد ما حالات تطبيق الانستجرام أو فيسبوك.

إضافة حالة على الواتساب

مشاركة صورة أو مقطع فيديو مضحك أو حكمة واقعية مع الأصدقاء لهو أمر ممتع ومسلي، لذلك يسمح تطبيق واتساب بإضافة ذلك المقطع أو الفيديو من خلاله حتى يمكن للأصدقاء رؤيتها ومشاهدتها، وقد يحدث ونجد أن هناك صورة ما أو مقطع الفيديو أو حكمة ما قام صديق بمشاركتها معنا على الواتساب، ونرغب في تنزيل حالة واتساب على الهاتف فكيف يمكننا ذلك؟

كيفية تنزيل حالات الواتساب

يمكن على تطبيق Whatsapp أن نقوم بتحميل حالة واتساب على الهاتف الأندرويد من خلال اتباع الخطوات التالية خطوات تنزيل حالة واتساب:

يتم تنزيل تطبيق جوجل Google files على الهاتف الأندرويد أولًا.

وبعد تحميل التطبيق وفتحه على الهاتف يتم اختيار أيقونة القائمة التي تتواجد في الناحية العلوية تجاه اليسار.

ومن ثم نقوم بالضغط على Settings أو إعدادات وتفعيل الخاصية الخاصة بإظهار الملفات المخفية Show hidden files.

وبعد ذلك نقوم بالذهاب إلى File manager أو مدير الملفات ويليه اختيار التخزين الداخلية أو Internal storage ومن ثم اختيار Whatsapp ومنها النقر على Media أو الوسائط، وبعدها Status الحالات.

وفي المجلد الخاص بالحالات ستتواجد جميع الحالات الموجودة على واتساب في الوقت الحالي، ويتم الضغط لفترة على الصورة المراد الاحتفاظ بها وحفظها في أي مكان آخر على الهاتف.