طريقة نقل الكفالة والمدة المطلوبة لنقلها

نقل الكفالة والمدة المطلوبة لنقلها، يتساءل العديد من الكفلاء في المملكة العربية السعودية عن طريقة نقل الكفالة إلكترونيًا وفي أسرع وقت والمدة المحددة لذلك والشروط المطلوبة لنقل الكفالة، وهي خدمة خاصة بنقل الكفالة للفرد الوافد إلى السعودية من كفيله القديم الكفيل الجديد له، حيث سمحت حكومة المملكة العربية السعودية بإجراء خطوات نقل الكفالة أونلاين بشكل إلكتروني حتى تسهل على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود.

المدة المحددة لنقل كفالة الفرد إلكترونيًا

وفقًا لإعلان وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، فإن نقل كفالة الفرد من كفيل قديم إلى كفيل جديد تستغرق من الوقت حوالي خمسة عشر يومًا وذلك بعد الحصول على الموافقة من وزارة الداخلية في السعودية، وهي مدة نقل الكفالة إلكترونيًا في المملكة العربية السعودية بعد أن يقوم مكتب العمل بالموافقة عليها.

خطوات نقل الكفالة للفرد إلكترونيًا

ولمن يرغب في التقديم لنقل الكفالة للفرد الوافد من كفيل قديم إلى كفيل جديد يجب أن يتعرف على خطوات نقل الكفالة إلكترونيًا وهي:

يجب أن يحصل على موافقة نقل الكفيل أولًا من مكتب العمل في السعودية. تقديم الطلب الخاص بنقل الكفالة. مراجعة مكاتب الجوازات السعودية حتى يتم تنفيذ المعاملة أثناء عملية نقل الكفالة إلكترونياً. يجب أن يحصل الكفيل الجديد بعلى موافقة نقل الكفالة من الكفيل القديم.

يتم فتح بوابة وزارة التنمية البشرية أولًا.

من الصفحة الرئيسية للموقع اختر الخدمات الإلكترونية المتاحة.

التوجه لفتح دليل الخدمات الإلكترونية ويقوم الكفيل بالتسجيل من خلال حسابه الشخصي.

ومن ثم تحديد المنشأة التابع لها، لتظهر مجموعة من الخدمات الإلكترونية اختر منها نقل خدمة عامل وافد.

ويليه كتابة الرقم الخاص بإقامة العامل، لتظهر صفحة جديدة تخص بيانات الفرد الوافد.

ومن ثم يجب تقديم الموافقة على محضر التعهد والذي يتم بموافقة الوافد وبأنه موافق على دفعة إجراءات الإقامة الخاصة به وكذلك موافقة كفيله السابق.

وبعد ذلك موافقة الكفيل الحالي لعملية النقل ودفع الرسوم المطلوبة.

قراءة جميع الشروط والأحكام الموضوعة والموافقة عليها والضغط على إرسال.

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طريقة نقل الكفالة من كفيل لآخر