نظام فارس طريقة اعتماد ساعات التطوير المهني EdU.moe.gov.sa

بدأ المعلمين بالبحث عن طريقة اعتماد ساعات التطوير المهني التي خصصت للمعلمين والتي يتم إرسالها إلى المديرين، داخل المؤسسة التعليمية ليتم من خلالها إرفاق وتوصيل الاعتماد إلى الجهات المعنية، بحيثُ تقوم بدورها في تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الترقيات، فقد أعلنت في وقت سابق أن المواعيد النهائية للتقديمات خلال شهر رجب الحالي، وسوف يتم اعتماد الرخص المهنية لجميع المعلمين والمعلمات مع الترقيات الجديدة، ومن المعروف أن نظام فارس هو نظام شامل يعمل على إعداد الخدمات بسهولة لجميع العاملين داخل المؤسسة التعليمية، حيثُ يتيح جميع الخدمات عبر الويب مما يسهل الحصول عليها.

طريقة اعتماد ساعات التطوير المهني

حددت الجهات المعنية عدد من الخطوات المهمة التي يمكن من خلالها اعتماد التطوير المهني وذلك من قبل المدير داخل المؤسسة التعليمية، وقد جاءت الخطوات على المنوال التالي:

الولوج لـ نظام فارس وزارة التعليم من قبل المدير

من قبل المدير النقر على كلمة فارس للخدمات الذاتية

إدخال الرقم القومي للمستخدم

تدوين كلمة المرور

إضافة رموز التحقق المرئية

اختيار كلمة تسجيل الدخول

الشروع في العمل من خلال قائمة الأعمال

اختيار الطلب الذي ترغب في إرساله لاعتماده.

آلية الرد على الموظف للحصول على الاعتماد المهني بنظام فارس

فور إنهاء الطلب من قبل المعلم والقيام بإرساله يقوم المدير بمراجعة جميع الطلبات التي قدمت ومن ثم يبدأ برصد القرار النهائي، عبر تحديد الحد الأدنى لساعات التطوير المهني ، والذي يؤول لثلاث خيارات وهي القبول أو الرفض أو إعادة إرسال الطلب للمراسل ليتمكن من إضافة بعض المعلومات حتى يتمكن من استكمال الطلب عدم استيفاء المعلومات بالكامل من خلال إستخدام الخطوات التالية:

اختيار كلمة تفاصيل البيانات للأنشطة

الاطّلاع على الدورات التي سجلت سابقًا الخاصة بالمعلم المتقدم

تطبيق البيانات المسندة مع الفعلية المرسلة للمدير

الضغط لحفظ البيانات فور الانتهاء

الرجوع مرة أخرى للصفحة الأساسية

اختيار طلب معلومات إضافية

تدوين المعلومات الجديدة التي يجب إضافتها

اختيار كلمة التنفيذ حتى يتمكن من إرسال البيانات المطلوبة ليتم مراجعتها مجدداً

يتولى المدير المهمة مرة أخرى فور الحصول على بيانات الموظف ليتمكن من اعتمادها بعد التأكد من جميع البيانات المدونة والتأكد من صحتها بالنسبة للأوراق المقدمة سابقًا، مع مطابقة الشهادات المعلنة في وقت سابق، وعليه يمكن اعتماد ساعات التطوير المهني 1442.