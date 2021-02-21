مرشح بايدن لوزارة العدل يتعهد بمكافحة الإرهاب الداخلى وتعزيز الحقوق المدنية

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال جارلاند، وهو مرشح الرئيس الأمريكى جو بايدن لمنصب وزير العدل، إن مهمة وزارة العدل لفرض تطبيق قانون الحقوق المدنية لعام 1957 "ستظل أمرًا ملحًا لأننا لا نملك عدالة متساوية حتى الآن".
وأضاف، أن "مجتمعات الأقليات الملونة والأقليات الأخرى ما زالت تواجه التمييز فى الإسكان والتعليم والتوظيف ونظام العدالة الجنائية وتتحمل عبء الضرر الناجم عن الوباء والتلوث وتغير المناخ".
ويعمل جارلاند، 68 عامًا، قاضيًا فى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، وقد رشحه الرئيس الديمقراطى السابق باراك أوباما للمحكمة العليا فى 2016، إلا أن مجلس الشيوخ الذى كان يسيطر عليه الجمهوريون فى ذلك الوقت رفض عقد جلسات بشأن هذا الترشيح.
وبحسب "رويترز"، فإن التصديق على تعيين جارلاند هذه المرة أصبح شبه مؤكد، إذ أيده العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيسيين.
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