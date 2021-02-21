أوغلو: السياسة طغت على المساجد.. وأئمة أردوغان اعتبروا انتقاد الحكومة ذنب

جدة - نرمين السيد - حذر أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركى، من أن السياسة وخطابات التحزب السياسية باتت تطغى على المساجد فى تركيا، لدرجة أن بعض الرموز الدينية تعتبر انتقاد الحكومة "ذنب"، على حد قوله.





وفى حديث لصحيفة "قرار" التركية، قال داود أوغلو، إنه يجب النضال داخل التيار المحافظ من أجل الحرية، فهناك تصريحات لبعض الرموز الدينية الموالية للرئيس رجب طيب أردوغان، بأن انتقاد الحكومة "ذنب". واعتبر داود أوغلو، وهو رئيس وزراء سابق فى عهد أردوغان، أن الاستقلال الذاتى لرئاسة الشؤون الدينية هو الحل، قائلاً إنه من المفترض أن تكون وظيفة الشؤون الدينية هى حماية القيم الأخلاقية والأدبية للأمة، وليس قراءة "الخُطب السياسية".

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