خبراء أمريكيون: كوريا الشمالية تواصل تخصيب اليورانيوم فى يونجبون

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته شبكة "كيه. بى. إس. وورلد" الإذاعية فى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، كشف الخبير النووى بيتر ماكوسكى، واثنان من الخبراء، عن صور للأقمار الصناعية توضح الأغراض التجارية فى منشأة "يونجبون" النووية الكورية الشمالية، موضحين أنه تم التقاطها فى الفترة من يناير الماضى حتى فبراير الجارى.

وذكر الخبراء الأمريكيون فى مقال لهم، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن محطة تخصيب اليورانيوم "يونجبون" تواصل عملياتها فى الوقت الذى لا تزال فيه المفاعلات النووية متوقفة.

كما أشار الخبراء إلى أنه بخلاف منطقة المفاعلات النووية بالمجمع، تظهر المؤشرات أن محطة يونجبون مستمرة للتشغيل خلال أشهر الشتاء.