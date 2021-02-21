فيسبوك يحذف صفحة جيش ميانمار

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة "فيسبوك"، اليوم الأحد، حذف الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار، وذلك استنادًا إلى معاييره التى تحظر التحريض على العنف، بعد يوم من مقتل متظاهرين اثنين، عندما فتحت الشرطة النار على مظاهرة مناوئة للانقلاب الذى شهدته البلاد فى الأول من فبراير الجارى.





وفى بيان له، قال ممثل فيسبوك: "تماشيًا مع سياساتنا العالمية، حذفنا صفحة فريق معلومات تاتمادا من فيس بوك بسبب الخرق المتكرر لمعايير أوساطنا التى تحظر التحريض على العنف"، حسبما نقلت "رويترز". ويعرف جيش ميانمار باسم "تاتمادا"، ولم تعد صفحته متاحة على موقع التواصل "فيسبوك" اليوم الأحد. وقال موظفون فى أجهزة الطوارئ، إن اثنين قتلا فى مدينة ماندالاى ثانى كبرى مدن ميانمار، أمس السبت، عندما أطلقت قوات الشرطة والجنود النار لتفريق الاحتجاجات التى خرجت ضد الانقلاب العسكرى الذى وقع فى مطلع شهر فبراير الجارى.

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