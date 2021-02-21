بسبب كورونا.. الكويت تمدد حظر دخول الأجانب لإشعار آخر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدراة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأحد، إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد باستثناء الأطقم الطبية والعاملين بالقطاعين العام والخاص وأعضاء السلك الدبلوماسى وأقاربهم من الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية المرافقة لهم وذلك ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أكدت أنه يتم استمرار السماح بدخول المواطنين الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسى فى أحد الفنادق المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام أخرى فى المنزل.