وفيات كورونا حول العالم تصل إلى مليونين و460 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن حصيلة الوفيات جراء تفشى وباء "كورونا" وصلت إلى مليونين و460 ألفا و489 حالة حول العالم، فيما تجاوز عدد المصابين 111 مليونا منذ بدء تفشى الفيروس التاجى.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء بينما احتلت البرازيل المرتبة الثانية فى العالم من حيث عدد الوفيات، تليها المكسيك ثم الهند وبريطانيا.
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