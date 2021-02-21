نتنياهو: لن نمنح سوريا لقاح إسرائيلى واحد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نشرته صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، الليلة الماضية، قال نتنياهو: "لم يتم استخدام لقاح إسرائيلى واحد فى الصفقة، وأعدنا الفتاة، وأنا سعيد لأننا فعلنا ذلك، إلا أننى لن أضيف أى شىء آخر، بناء على طلب من روسيا"، التى توسطت فى الصفقة.

وبالمثل، نفت سوريا، أمس السبت، ما تردد بشأن وجود بند سرى فى عملية التبادل، قائلة إن "ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند فى عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلى هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطنى والإنسانى للعملية".

وأكد المصدر السورى، أن "سوريا كانت واضحة فى تعاملها مع عملية التبادل التى أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها، وأن وسائل الإعلام التى تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلى، ومنحه صفات إنسانية يفتقدها".

وكانت دمشق أفرجت عن فتاة إسرائيلية اجتازت الحدود، وتسللت إلى داخل الأراضى السورية.