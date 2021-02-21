بريطانيا تعلن موعد تطعيم جميع سكانها بلقاح كورونا

وقالت الحكومة البريطانية إنها تهدف الآن إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عاما بحلول 15 أبريل.
ولقحت بريطانيا بجرعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، أكثر من 17 مليون شخص، أي أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة.
وتأتي بعد إسرائيل والإمارات العربية المتحدة فقط من حيث عدد التطعيمات التي أعطيت لكل فرد من السكان.
واحتلت بريطانيا المرتبة الأولى أوروبيًا في عدد الوفيات، والخامسة عالميًا مسجلة 121 ألفا حالة وفاة، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 4.1 مليون إصابة.
وتجاوز عدد المتوفين بالعالم 2,472,445 مليون، فيما تجاوز عدد المصابين 111 مليونًا حتى الآن.
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