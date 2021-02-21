عروض العثيم الاسبوعية في السعودية على السلع المتنوعة في العثيم نعرضها لكم في تخفيضات مهرجان اسواق العثيم للاغذية لشهر رجب، حيث يقدم Othaim السعودية خصومات على اللحوم، ومنتجات الألبان، والخضراوات، والفاكهة، كما يقدم العثيم مول مختلف عروض الجوالات، والشاشات، والأجهزة المنزلية، كل هذا متاح داخل فروع سوبر ماركت العثيم داخل السعودية.

عروض العثيم الاسبوعية Othaim السعودية في مهرجان اسواق العثيم للأغذية لشهر رجب

عروض العثيم الاسبوعية من Othaim السعودية على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية هي تخفيضات خاصة بالفروع داخل المملكة، وتجدون أرخص اسعار خصومات العثيم المستمرة معكم والمتجددة في شهر رجب، حيث تتجدد الخصومات في يوم الثلاثاء من كل اسبوع.

عروض العثيم

في التالي نعرض لكم جديد تخفيضات العثيم من خصومات جديدة على الجبن ومنتجات الألبان، والتي يقدمها العثيم حتى يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، الموافق 11 رجب 1442:

جبن نادك كاسات كريم / شيدر، 2× 500 جم، بسعر 18.95 ريال سعودي.

جبن نادك موزاريلا مبشور، 500 جم، بسعر 18.95 بدلًا من 26 ريال سعودي.

حليب نادك كامل الدسم طويل الاجل، 18×200 مل، بسعر 17.95 بدلًا من 22.50 ريال سعودي.

زبادي نادك طازج كامل الدسم، 2 كجم، بسعر 9.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.

لبنة المراعي فاخرة كامل الدسم، 400 جم، بسعر 9.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

قشطة المراعي، 170 جم، بسعر 9.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.

كريمة المراعي، 1 لتر، بسعر 19.95 بدلًا من 27.75 ريال سعودي.

اسواق العثيم

فيما يلي خصومات اللحوم الطازجة والمجمدة داخل الفروع و موقع العثيم :

كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم، بسعر 45.95 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل بلدي بالعظم، بسعر 35.95 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل باكستاني بدون عظم، بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم روماني بالعظم، بسعر 44.95 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي بالعظم، بسعر 31.95 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي بدون عظم، بسعر 41.95 ريال سعودي.

كيلو مفروم بقر برازيلي مجمد، بسعر 45.95 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم

الخصومات التالية خاصة بالسلع الغذائية لدى العثيم مول على الفاكهة والخضروات:

كيلو تفاح احمر، بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو عنب ابيض، بسعر 9.95 ريال سعودي.

كيلو جوافة، بسعر 9.95 ريال سعودي.

كيلو ليمون، بسعر 4.95 ريال سعودي.

كيلو كوسة، بسعر 3.25 ريال سعودي.

كيلو فلفل حار اخضر، بسعر 3.25 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية قدمناها لكم على مختلف المنتجات والسلع التموينية، فسارعوا بإعتنام الفرصة والإستفادة منن الخصومات المتاحة حتى 11 رجب 1442، وسنوافيكم دومًا بكل ما هو جديد من عروض السعودية على الجوالات، والشاشات، والأغذية، وأدوات الطبخ.