الإمارات.. افتتاح معرضي "آيدكس" و"نافديكس" بأبوظبي

افتتحت، الأحد، الدورة الخامسة عشرة من معرضي الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع البحري "نافديكس" 2021 في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

ويشارك في المعرض الدفاعي "آيدكس" 900 شركة من 60 بلدا تتوزع على 35 جناح عرض.

وتتنوع تخصصات الشركات بين مصنعة للأسلحة، وشركات التكنولوجيات وتقنيات الدفاع الحديثة المعتمدة على الدكاء الاصطناعي، إضافة إلى شركات الحماية الأمنية وتأمين المواقع والرادار والدفاع الجوي عن الإقليم.

وتشارك في معرض الدفاع البحري "نافديكس" 17 قطعة بحرية من 10 دول ترسو في أبوظبي، وتتنوع ما بين ماسحات ألغام وزوارق وصواريخ وزوارق دورية وسفن إمداد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أن معرضا " آيدكس" ونافكس" 2021 سيستعرضان أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

ومن المنتظر أن يتم عقد اتفاقيات بملايين الدولارات يوميا بين المصنعين والحكومات أو في إطار شراكات بين شتى الشركات.

وبالتزامن مع المعرضين، المقرر استمرار أعمالهما حتى 25 فبراير الجاري، انطلق مؤتمر الدفاع الدولي 2021.

ويجمع المؤتمر أكثر من 24 خبيرا ومتخصصا في قطاع الدفاع.