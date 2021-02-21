خارجية إيران: بايدن لم يغير سياسة الضغط القصوى التى انتهجها ترمب

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن لم يغير سياسة الضغط القصوى التى انتهجها سلفه الجمهورى دونالد ترامب، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





وفى تصريحاته، أشار ظريف إلى أنه من الممكن العدول عن الخطوات التى اتخذتها إيران خارج نطاق الاتفاق النووى مع الأعضاء الخمسة الدائمون فى مجلس الأمن الدولى: "الصين وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة". واعتبر وزير الخارجية الإيرانى أن إنهاء عملية التفتيش المفاجئ لوكالة الطاقة الدولية لا ينتهك الاتفاق النووى الموقع عام 2015. وكانت إيران أعلنت، أمس السبت، السماح بمواصلة رقابة الوكالة الدولية للطاقة، لكنها ستوقف التفتيش المفاجئ، مؤكدة رفضها العودة الكاملة للاتفاق النووى قبل رفع جميع العقوبات، واستئناف تصدير النفط.

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