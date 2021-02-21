جدة - نرمين السيد - التقى رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، أمس السبت، وفدًا من أعضاء مجلس النواب المنعقد فى طرابلس، بمقر مكتبه فى العاصمة، للتنسيق والتشاور حول المرحلة المقبلة فى ليبيا فى ظل السلطة التنفيذية الجديدة المنتخبة من قبل الحوار السياسى الليبى الذى عقد فى جينيف منذ أسابيع.





ووفقًا لما ذكره موقع "الوسط" الليبى، جاء ذلك فى بيان أصدره المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى الليبى، للتأكيد على ما تضمنته خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسى الليبى. وكان المنفى التقى رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لجماعة الوفاق، الفريق أول ركن محمد الحداد، وبعض القيادات العسكرية الموجودة فى العاصمة طرابلس. وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى "سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ومناقشة بعض العوائق التى تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس، ودعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنفى يلتقى نواب طرابلس لبحث مسار المرحلة المقبلة فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.