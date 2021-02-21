مناعة القطيع.. خبير أمريكى يحدد موعد اختفاء كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى مقال نشره فى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال الأستاذ بكلية بلومبيرج للصحة العامة وجامعة جونز هوبكنز، مارتى مكارى، إن "فيروس كورونا قد يختفى فى الغالب بحلول أبريل، مضيفًا أن "الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77% منذ يناير الماضى".

وقال مكارى فى مقاله: "هناك سبب للاعتقاد بأن البلاد تتسابق نحو مستوى منخفض للغاية من العدوى، مع إصابة المزيد من الأشخاص، ومعظمهم يعانون من أعراض خفيفة أو من دون أعراض، هناك عدد أقل من الأمريكيين المصابين".

وأضاف: "وفى المسار الحالى، أتوقع أن يختفى كورونا فى الغالب بحلول أبريل، مما يسمح للأمريكيين باستئناف حياتهم الطبيعية"، لافتًا إلى أن "التطعيمات والعدد الكبير من الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل فى الولايات المتحدة - أكثر من 28 مليونًا - يمكن أن يساهم فى مناعة القطيع فى الربيع".

وتابع الأكاديمى فى جامعة جونز هوبكنز، أن مناعة القطيع ستحمى من انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا، قائلاً: "عندما يتم كسر سلسلة انتقال الفيروس فى أماكن متعددة، سيكون من الصعب انتشاره، وهذا يشمل السلالات الجديدة".

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، تأتى تصريحات مكارى على عكس توقعات خبراء آخرين إلى جانب البيت الأبيض، الذين قالوا إنهم غير متفائلين، وقال البعض إن مناعة القطيع قد لا يتم الوصول إليها إلا فى وقت لاحق من العام.

وتحدث مناعة القطيع عندما يصبح عدد كافٍ من الناس محصنين ضد الفيروس، الأمر الذى سينهى انتشاره.