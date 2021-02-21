البنك المركزي السعودي يطلق نظام المدفوعات الفورية بين البنوك “نظام سريع”

أطلق البنك المركزي السعودي نظام المدفوعات الفورية بين البنوك وهو نظام سريع اليوم الموافق 21 فبراير لعام 2021، ويأتي هذا القرار تحت إشراف السيد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك وهو محافظ الحالي للبنك المركزي السعودي، وهذا ضمن الرؤية المستقبلية التي تهدف إليها حكومة المملكة العربية السعودية لعام 2030، كما جاء إطلاق نظام المدفوعات الفورية بين البنوك “سريع” ضمن حفلة افتراضية جديدة قامت بتنظيمها شركة المدفوعات بالمملكة، كما يعتبر نظام سريع للمدفوعات الفورية من الأنظمة الإلكترونية الهامة جدا التي ستساعد في إنجاز الكثير من الطلبات الخاصة بالمواطن السعودي دون الحاجة إلى التكدث لإنجاز أي خدمة، كما تشهد المملكة العربية السعودية من خلال نظام سريع السعودي تطور كبير وملحوظ في الفترة الأخيرة خاصة بقطاع المدفوعات الوطنية، ولذلك سوف نتحدث في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني عن نظام المدفوعات الفورية “سريع”.

هو نظام مطور يساعد في تعزيز القطاع المالي والاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تطويره من خلال المدفوعات السعودية حيث يساعد في إنجاز الخدمات في وقت قصير وفعال لكل من قطاع الشركات أو قطاع التجزئة مما يؤدي إلى زيادة المعاملات المالية بكل سهولة وأمان، فهو يعتبر من المنتجات المالية الفعالة التي ستساعد في تطور المدفوعات بين جميع الشركات وكل الأفراد المتعاملة معها دون الحاجة للذهاب لتلك الشركات لسداد أي مستحقات مالية، فكل هذا يؤدي إلى تقديم أفضل خدمة للمستفيد، كما يعتبر إطلاق نظام سريع هو خطوة كبيرة في جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أفضل الدول حول العالم في تقديم أفضل جودة للتقنية المالية وكل القطاع المصرفي السعودي، ويعتبر أيضا واحد من ضمن أهداف الحكومة السعودية لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي السعودي والوصول به لأعلى جودة.

وعند تفعيل نظام المدفوعات الفورية سوف يستطيع كل مستخدم لهذا النظام تنفيذ أي معاملة مالية بين جميع الحسابات داخل البنوك المحلية في صورة سريعة وفورية وبأقل تكاليف، كما سيعمل نظام سريع السعودي للمدفوعات الفورية بكل سهولة وسرعة بينت الشركات الخاصة بالتقنية المالية وجميع البنوك بالمملكة العربية السعودية، وسيؤدي استخدام نظام المدفوعات الفورية “سريع” إلى الحد من التكاليف التشغيلية حيث سوف يساهم هذا النظام في توفير الكثير من الحلول المبتكرة خاصة للقطاع المالي السعودي.