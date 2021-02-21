ظريف: إنهاء عمليات التفتيش لوكالة الطاقة الذرية لا ينتهك الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - قال جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى، اليوم الأحد، إن إنهاء عمليات التفتيش المفاجئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينتهك الاتفاق النووى، مشيرا إلى أنه ليس لدى إيران ما تخفيه ولا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.





وأضاف ظريف، أنه من الممكن العدول عن الخطوات التى اتخذتها إيران خارج نطاق الاتفاق النووى، مؤكدا أنه يمكن بدء المحادثات مع أمريكا عندما تفى كل الأطراف بالتزاماتها. يشار إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسى، كان قد وصل مساء أمس السبت، إلى إيران، وذلك عشية انتهاء مهلة حددتها طهران لتقليص عمل المفتشين الدوليين، فى حال عدم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

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