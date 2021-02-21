كورونا يضرب صفوف الجيش الإسرائيلى ويسجل 1.214 إصابة جديدة

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، عن بيان أصدره الجيش اليوم - أنه يوجد حوالى 5 آلاف و970 فردا فى الجيش فى الحجر المنزلى، مضيفة أن حوالى 58 % من جنود الجيش الإسرائيلى تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من الفيروس حتى صباح اليوم.
يذكر أن وزير الصحة الإسرائيلية يولى إدلشتاين، قال إن أكثر من 3.2 مليون إسرائيلى محصنون ضد كوفيد 19 ولهم حرية دخول الصالات الرياضية والفنادق والفعاليات الثقافية.
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