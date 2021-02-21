الصحة العمانية: 139 ألفاً و362 حالة إجمالي إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم /الأحد/ أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة يبلغ 139 ألفا و362 إصابة. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء العمانية ـ أن إجمالي حالات الشفاء بالسلطنة بلغ 130 ألفا و653 حالة؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94 %، بينما بلغ مجموع حالات الوفيات بالسلطنة 1552 حالة، بنسبة 12%.

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