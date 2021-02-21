الكويت.. الدفعة الخامسة من لقاح فايزر تصل إلى البلاد اليوم

كشفت مصادر صحية مطلعة بالحكومة الكويتية، بأن الدفعة الخامسة من لقاح "فايزر - بيونتيك" المضاد لمرض "كوفيد 19" ستصل إلى البلاد عصر اليوم، الأحد، مشيرة إلى أنه بوصول هذه الشحنة تكون الكويت قد تسلمت 6 دفعات من اللقاحات الواقية من فيروس "كورونا"، 5 منها من شركة "فايزر - بيونتيك"، وشحنة واحدة من شركة "أسترازينيكا - أكسفورد" بواقع 200 ألف جرعة.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن المصادر قولها إن "إجمالي الجرعات التي وصلت الكويت من اللقاحات بنحو 750 ألف جرعة، موزعة على 200 ألف من لقاح استرازينيكا، و550 ألفا من لقاح "فايزر"، بواقع 150 ألفا في الشحنة الأولى و100 ألف في كل دفعة من الدفعات التالية، بما فيها الجرعة الخامسة التي ستصل للبلاد اليوم.

وأكدت المصادر أن الكويت على موعد مع توريد شحنة ثانية من لقاح "استرازينيكا"، خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل بواقع 400 ألف جرعة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت قيامها بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات بشأن سلامة وفعالية وجودة اللقاحات محليا وعالميا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، تسجيل 862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 183322 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1039 حالة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» في مجلس الوزراء ستعقد اجتماعًا حاسمًا اليوم الأحد، بحضور الجهات المعنية، لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء الذي سيَعقد اجتماعًا غدًا (الإثنين) أو الأربعاء المقبل؛ لاتخاذ القرار بشأن الحظر قبل الدخول في احتفالات الأعياد الوطنية. وكانت الجهات المعنية في البلاد قد رفعت من درجات استعدادها لقرار تطبيق الحظر الجزئي أو الكلي.

وفي سياق اخر، أعلن الطيران المدني، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر، مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي.