البرلمان العربي يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تأتي على رأس أولويات البرلمان، مشيرا إلى أنها كانت في مقدمة القضايا التي بحثها مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى جنيف.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الأول للجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي بالجامعة العربية بمشاركة رينهولد لوباتكا رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، وبحضور عدد من أعضاء البرلمان العربي وأعضاء لجنة مكافحة الإرهاب، والسفير مختار عمر كبير المستشارين بالاتحاد البرلماني الدولي.

وقال العسومي - بحسب بيان صحفي للبرلمان العربي اليوم /الأحد/ - إن الاجتماع المشترك مع رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب يمثل خطوة إضافية مهمة نحو تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال، مشددًا على حرص البرلمان العربي على مأسسة هذه الشراكة من خلال توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الجانبين.

من جهته، أوضح لوباتكا أن هناك العديد من القضايا والمبادرات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون مع البرلمان العربي، في مقدمتها آليات تحصين النشء الصغير من الفكر المتطرف، مضيفا أن جائحة كورونا فاقمت من التحديات التي تواجهها دول العالم في مكافحة الإرهاب.

وأكد أهمية أن يكون للبرلمان العربي حضور فاعل ونشيط في كافة الفعاليات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب، مشيرًا في هذا الخصوص إلى القمة العالمية لمكافحة الإرهاب التي سوف تُعقد في شهر سبتمبر القادم 2021 في جنيف.

بدوره، شدد السفير مختار عمر كبير المستشارين بالاتحاد البرلماني الدولي على أن التوجه والفكر الجديد الذي يتبناه رئيس البرلمان العربي جعل للبرلمان كمنظمة إقليمية حضورا قويا ومؤثرا على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، وهو ما مثَّل حافزًا قويًا لدى الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز أسس الشراكة مع البرلمان العربي، داعيًا إلى تنظيم مؤتمر مشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن التنسيق المستمر على هامش الاجتماعات السنوية للاتحاد البرلماني الدولي، مشيرًا إلى مبادرة خاصة للتعاون بين الجانبين بشأن تعريب الشبكة البرلمانية العالمية لمكافحة الإرهاب، لبناء قدرات البرلمانيين العرب في هذا المجال.