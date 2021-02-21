آخر مستجدات قرارات التعليم بشأن الاختبارات النهائية والحضور بمجلس اليونسكو 1443

أصبحت أوامر وزير التعليم السعودي الجديدة أكثر ما يهم أولياء الأمور والطلاب، بالإضافة للمعلمين والإداريين، هذا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ويرغب الجميع في توقيع قرار الاختبارات النهائية قبل رمضان حتي يتم الحصول علي إجازة خلال الشهر الفضيل، لكن الدكتور حمد آل الشيخ لم يصرح بأي شئ يخص ذلك حتي الآن، وستسير العملية التعليمية وفق ما جاء ضمن آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي مؤخراً، والتي سنتعرف معكم عليها الآن وهل هناك إمكانية لتقديم الاختبارات أم لا.

طالب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور من وزارة التعليم السعودية، أن يتم تقديم الاختبارات النهائية وإنهاء الدراسة أو إيقافها خلال شهر رمضان المبارك، هذا كما يتضح من رأي الجمهور بالتعليقات، وتعمل الوزارة جاهدة علي تلبية كافة الطلبات التي يتم تقديمها، ولكن النظر في ذلك الأمر يتطلب دراسة وافية حتي يتم التعرف علي كافة النتائج المترتبة عليها، وستكون آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي متضمنة ذلك، ولكن حتي الآن فالمواعيد كما تم النص عليها سابقاً.

ترأس معالي وزير التعليم ’’الدكتور’’ حمد آل الشيخ، رئيس مجلس مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم يوم الخميس اجتماع مجلس إدارة المركز عن بُعد في دورته السادسة، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء التعليم في الدول العربية، وقيادات بعض الهيئات التعليمية المحلية والإقليمية، وناقش الاجتماع القواعد المنظمة للجنة الاستشارية، واستعرض التقرير المالي لعام 2020م، والخطة الإستراتيجية للمركز، كما تم استعراض ومناقشة نتائج الورشة الإقليمية حول المعايير العربية للجودة في التعليم.

جاء ضمن قرارات التعليم في الاجتماع، عرض المشاريع والبرامج المقترحة كمشروع تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة المبكرة في الدول العربية، والفاقد التعليمي في التعليم العام أثناء جائحة كورونا، وتطوير برامج التعليم الجامعي في الدول العربية في ضوء مهارات ومهن المستقبل، إضافة إلى مناقشة حوكمة نظم مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية، وممارسات التعامل مع الدراسات الدولية واسعة النطاق، بالإضافة لجودة سياسات التعليم عن بعد وممارساته بالدول العربية.

ما هي أوامر وزير التعليم الجديدة

أصدر الدكتور حمد آل الشيخ، آخر أوامره ضمن العمل علي آلية تطوير الدراسة في العام المقبل، إعلان تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين، كما تم تأكيد تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، بجانب العمل علي توسع المجال في التعليم المشترك للابتدائي، بجانب استمرار التعليم عن بعد ضمن رؤية المملكة 2030 بالدمج مع الحضوري في المراحل القادمة.

أضاف أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني ستكون عن بعد كالفصل الأول لهذا العام، وإذا استدعى الأمر تقديم الاختبارات النهائية سيتم العمل علي ذلك، لكن حتي الآن يتم السير وفق الخطة المنصوص عليها منذ بداية الفصل الدراسي الأول، ومن لدية أية مقترحات بخصوص قرارات وزارة التعليم السعودية، يمكنه تداولها خلال التعليقات وسيتم العمل علي نقاشها فيما بين الجمهور.