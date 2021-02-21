هنُا رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 لتسحيل حضور طلاب ابتدائي ومتوسط وثانوي بالخطوات

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 الذي يبحث عنه كافة طلاب وطالبات المراحل التعليمية المتنوعة بداية من المرحلة الابتدائية وصولاً بالمتوسط الثانوي، من خلال الدخول على الرابط الرسمي الخاص بمنصة مدرستي، حيث يتمكن الطلاب والطالبات من المتابعة الدورية للدروس والحصص بشكل يومي من شروحات عبر مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية، أو التواصل بشكل مباشر مع المعلمين، مما جعل المنصة المكان الوحيد الذي يجمع بين الطالب والمعلم، على أن يجد بها كل ما يهيئه وكأنه موجود بالفعل بداخل المدرسة ويتلقى دروسه وواجباته بشكل يومي.

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

وأصبحت منصة مدرستي الإلكترونية واحدة من أهم إجراءات الوزارة المتبعة لتقديم كافة الفصول الدراسية المتنوعة سواء بالمرحلة الابتدائية وحتى أن يصل للمتوسط الثانوي، وعلى أن يجد بها أدق التفاصيل للمنهج المقرر عليه من قبل الوزارة، ومن أهم ما تتميز به منصة مدرستي أنها مكنت طلاب السعودية وكذلك المقيمين بها من الحصول على ما يحتاج له من شروحات وملخصات للدروس والمناهج والحصص اليومية، والهدف من تفعيلها هو أن يحصل الطلاب والطالبات على كا ما يحتاجون له وبالوقت ذاته نحافظ على صحتهم بشكل كبير، من خطر الإصابة بفيرس كورونا، مما جعل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في هذه الفترة يتساءلون عن كيفية التسجيل عبر المنصة، ليتمكنوا من متابعة خدماتها التعليمية المتميزة، وهذا ما نعرضه عليكم اليوم.

يتوجه الطالب بشكل مباشر بالرابط الخاص بمنصة مدرستي. من ثم يجب عليه النقر على تسجيل الدخول. يقوم بإضافة اسم المستخدم. يطلب منه الموقع كلمة المرور. من ثم يتم النقر على الدخول. وفور تسجيل الدخول للمنصة أصبح بإمكانه التفاعل مع ما يوجد في المنصة من خدمات تفيده بشكل كبير.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي