كورونا يواصل توغله فى روسيا.. والحصيلة تتخطى حاجز الـ4 ملايين

جدة - نرمين السيد - وسجلت السلطات أيضا 417 حالة وفاة جديدة، مما رفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 83293 حالة. وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت أنها تعتزم إنتاج أكثر من 88 مليون جرعة من لقاحاتها ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

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