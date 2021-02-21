اليابان: خفر السواحل الصينى يخترق المياه الإقليمية بسفينتين

جدة - نرمين السيد - قال خفر السواحل اليابانى، اليوم الأحد، إن سفينتين لخفر السواحل الصينى اخترقتا المياه الإقليمية لليابان، قرب جزر سينكاكو المتنازع عليها، اليوم، وذلك لليوم الثانى على التوالى.





وبحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، قال خفر السواحل اليابانى، إن السفينتين اقتحمتا المياه بالقرب من مجموعة الجزر غير المأهولة، التى تقول الصين إنها صاحبة السيادة عليها، فى بحر الصين الشرقى، موضحة أن ذلك كان بتمام الساعة 04:50 صباحًا، قبل أن تغادرا المياه الساعة 11:05 صباحا، بالتوقيت المحلى.

وبحسب الوكالة اليابانية، كان هذا هو الاختراق التاسع خلال العام الجارى، والأحدث منذ إقرار الصين لقانون يسمح لخفر السواحل صراحة باستخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التى ترى بكين أنها تدخل مياهها بشكل غير قانونى.

ومن جانبها، تقدمت اليابان بمذكرات احتجاج ضد الاقتحامات المتكررة من جانب الصين، وقال خفر السواحل اليابانى، إن "السفينتين الصينيتين تحركتا للاقتراب من قارب صيد يابانى فى المنطقة".

وأضاف، أن سفينة دورية يابانية توجهت إلى قارب الصيد لضمان سلامته، حيث أطلقت نداءات تحذير للسفينتين الصينيتين تطالبهما بمغادرة المياه اليابانية.