مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى، وتجولت فيه وأدت طقوسا تلمودية، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلى، مضيفة أن الشرطة أجبرت مجموعة من النساء على مغادرة محيط صحن مسجد قبة الصخرة، لتسهيل اقتحام المتطرفين للمكان.
ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.
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