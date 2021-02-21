قام القائد العام للقيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، بزيارة قاعدة خصب الجوية وقاعدة مسندم البحرية بسلطنة عُمان مساء أمس.
وكان في استقبال المسئول العسكري الأمريكي والوفد المرافق له - الذي يزور السلطنة حاليًا - لدى وصوله قاعدة خصب الجوية، اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العُماني.
واستمع الوفد الأمريكي إلى إيجاز مشترك تضمن عمليات البحث والإنقاذ، ومراقبة وتنسيق عبور السفن وناقلات النفط العالمية وإرشادها عبر مضيق هرمز الإستراتيجي، إلى جانب الأدوار والإسناد التنسيقي المشترك تجاه تأمين خطوط الملاحة الدولية.
وقد رافق الضيف الأمريكي في زيارته للقاعدتين العُمانيتين، ( ليزلي م . تسو ) سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى السلطنة، وملحق الدفاع العسكري الأمريكي بمسقط.
وكان القائد العام للقيادة الوسطى الأمريكية قد وصل إلى عُمان ظهر أمس في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد عسكري أمريكي يزور قاعدتي خصب الجوية ومسندم البحرية بسلطنة عُمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.