ترحيب أمريكي بقرار السودان إصلاح سعر الصرف

رحبت السفارة الأمريكية بالسودان بقرار الحكومة الانتقالية المضي قدما في إصلاح سعر الصرف.
وذكرت السفارة الأمريكية بالسودان - في بيان اليوم، الأحد - أن هذا القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون ويزيد بشكل كبير من تأثير المساعدة الدولية، والتي كان يتعين في السابق إنفاق الكثير منها بسعر الصرف الرسمي، مما يوفر جزءًا صغيرًا فقط من قيمتها المحتملة للشعب السوداني.
وأضافت: "سيساعد قرار الحكومة بشكل كبير الشركات السودانية ويزيد الاستثمار الدولي، حيث لن تواجه الشركات المحلية والأجنبية بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج".
وأعلن بنك السودان المركزي، أن حكومة الفترة الانتقالية قررت تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار، موضحا أنه صدرت منشورات وضوابط منه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتبارًا من اليوم، وذلك بتوحيد سعر الصرف.
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