روس أتوم الروسية: الضبعة ومطروح ستتحولان لمدن أفضل بعد تشييد المحطة النووية

كشفت مؤسسة روس أتوم الروسية، المسئولة عن الترويج لمشروعات تشييد محطات توليد الطاقة، اليوم الأحد، أن الطاقة النووية ستحول مدينة الضبعة ومحافظة مطروح إلى الأفضل.
وأكد مدير عام مؤسسة روس اتوم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألكسندر فرونكوف، على هامش افتتاح مهرجان العلوم الأول، أن الطاقة النووية آمنة تماما وصديقة للبيئة ولا تتسبب في أي تلوث مثل مصادر الطاقة التقليدية، وبذلك ستشهد مدينة الضبعة ومحافظة مطروح تحولا كبيرا لصورة أفضل.
وشدد فرونكوف على أن الطاقة النووية تضمن تطوير التكنولوجيا المستخدمة فى الصناعة والزراعة والطب، مشيرا إلى أن إدخال تكنولوجيا جديدة يرفع المستوى المعيشى للبلاد.
وكشف مسئول المؤسسة الروسية التى تتولى بناء محطة الضبعة المصرية، أنه سيتم إنشاء محطة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء قريبا، وستكون مصدرا للطاقة النظيفة والمستدامة.
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