رابط شغال|| منصة مدرستي التعليمية 1442 backtoschool.sa للدخول على الحصص الافتراضية الفصل الدراسي الثاني 1442

تسجيل دخول منصة مدرستي التي أصبحت من أهم المنصات التعليمية التي قامت وزارة التربية والتعليم بتفعيلها بالآونة الأخيرة، والتي أصبحت بمثابة مدرسة متكاملة يحصل بها الطالب جميع الدروس والحصص مع إمكانية أن يتواصل الطلاب والطالبات مع المعلمين بشكل مباشر من خلال الفيديو كول أو إنشاء غرفة تضم بها عدد من الطلاب والطالبات ويتم الشرح لهم معاً لتفعيل روح المنافسة بين الطلاب، كما أنها تتيح لأولياء الأمور التواصل مع المعلمين والحصول على تقييم لأبنائهم والقيام بمعرفة مستواهم التعليمي بكل سهولة عبر المنصة، ونحن اليوم سوف نتعرف على خطوات التسجيل بالمنصة بطريقو سهلة وبسيطة.

تسجيل دخول منصة مدرستي

حتى وقتنا هذا تستمتر عمليات البحث بين الطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية والإعدادية والمرحلة الأولى والثاني الثانوي بالمملكة العربية السعودية، وخدماتها التعليمية متاحة للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين بها، كما أنها تمكن الطلاب من تسجيل حضورهم لكافة المواد الراسية التعليية التي تخصهم إلكترونياً، عبر المنصة التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في المملكة، وبإمكانك أن تتعرف على جدول الحصص اليوم الخاص بالصف الدارسي التابع لك لتسجيل حضورك على رأس الساعة بالوقت المحدد، بكافة المراحل التعليمية، وتمكن الطلاب والطالبات من رفع الواجبات عبر المنصة مع القيام بتحديد المادة والصفحة والسؤال ويتم مراجعتها من قبل المعلمين والمعلمات ويتم تقيم الطالب من خلالها، وتعرفوا معنا على الخطوات الصحية للدخول للمنصة.

يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم لمنصة مدرستي من هنا.

القيام بتسجيل الدخول بإثبات هويتك إذا كنت معلم أو طالب أو ولي أمر.

يتم إضافة اسم المستخدم.

يتم إضافة كلمة المرور.

ثم يتم النقر على تسجيل الدخول، للحصول على الخدمات التعليمية التي توفرها لك الوزارة عبر المنصة

خطوات التسجيل في منصة مدرستي