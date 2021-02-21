خدمة تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 لطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية للاثبات الحضور

خدمة تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعةودية بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، أصبح الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يتوافدون على الدخول للموقع والتسجيل به، حتى أن يتمكنوا من الحصول على الخدمات التعليمية المتاحة في الموقع للتعلم عن بعد بشكل إلكترونيـ على حسب الأساسيات المتبعة من قبل الوزارة، لتضمن سلامة المواطنين من خطر الإصابة بفيرس كورونا المستجد حتى لا تزداد نسبة الأصابة به بين الطلاب والطالبات، وحتى يطمئن أولياء الأمور على أبنائهم، بإكار تلقي كل ما يكون بحاجة له من مواد دراسية تابعة للمناهج الدراسية التابعة له.

خدمة تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

بكل تأكيد أصبح رابط منصة مدرستي التعليمية من أهم الروابط التي يبحث عنها كافة الطلاب والطالبات والمقيمين في المملكة السعودية، حيث أثبتت منظومة التعليم عن بعد نجاح كبير بعد اتباعها للفصل الدراسي الأول، حتى أن ترجع الدراسة مجدداً بداخل المدارس من جديد، وقامت بفتح أبوابها أمام الطلاب، حيث أن التعليم الإلكتروني أصبح بهذه الفترة لا نستغنى عنه، فهو المكان الوحيد الذي يلتقي به الطالب والطالبة كل ما يكون بحاجة له من حصص وشروحات مفسرة للمناهج التعليمية، ويوفر عليهم الجهد والمال للذهاب لمراكز الدروس الخصوصية، كما أنها أثبتت اميزها بالفترة الأخيرة بين كافة المنصات التعليمية الأخرى بشكل إلكتروني، وإليكم الآن الخطوات الصحيحة للتسجيل في منصو مدرستي.

يتم الضغط على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية.

يتم النقر بالناحية اليمنى ويقوم بإضافة اسم الطالب.

من ثم يقوم بإضافى كلمة المرور الخاصة به.

يقوم بعد ذلك بالنقر على تسجيل الدخول.

سوف تتلقي بشكل مباشر على كافة الخدمات المتاحة عبر المنصة فور التسجيل بها.

كيفية الدخول لمنصة مدرستي