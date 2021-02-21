سعر ومواصفات آيفون 13 iPhone وتوقعات مميزاته وعيوبه وموعد إصداره

سعر ومواصفات آيفون 13 والتعرف على مميزاته وعيوبه، بعد نزول أيفون 12 في الأسواق، وتم نجاحه بشكل كبير ومن المتوقع إطلاق شركة أبل أيفون 13 في الأسواق التجارية، ومن المرجح إطلاقه في نهاية العام الحالي، حيث أنه تم إطلاق سلسلة آيفون 12 خلال الأشهر الماضية وهم أربعة أجهزة أبل أيفون 12 بروماكس، لذلك من المتوقع لشركة أبل إطلاقها للأيفون 13 في سبتمبر القادم 2021، حيث متوقع أن يكون الجوال يحتوي على العديد من المواصفات والإمكانيات التي تجعله من أحدث الجوالات الحديثة في الأسواق، تابعونا للتعرف على سعر ومواصفات آيفون 13 والتعرف على مميزاته وعيوبه.

فيما يخص سعر هاتف أيفون 13 إلى الآن لم يحدد سعر أيفون 13، ومن المحتمل أن ترفع شركة آبل زيادة سعر أجهزة الأيفون، و لكننا نتوقع تغييراً مفاجئاً في أجهزة أسعار أيفون 13 وتكون مشابهة إلى حد ما لسلسلة آيفون 12، ومن المتوقع تسعيرها على النحو التالي في مختلف البلاد.

إسم الجوال أبل أيفون 13

سعر أيفون 13 في دولة الإمارات 4035 درهم إماراتي.

سعر أيفون 13 في المملكة السعودية 4120 ريال سعودي .

سعر أيفون 13 بالدولار 1099 دولار أمريكي.

سعر أيفون 13 في مصر 17.250 جنيه مصري.

سعر أيفون 13 في الهند 80.700 روبية.

من المحتمل تقريباً أن يحصل :

أيفون 13 على دعم 4g داخلياً 5g .

أن يحتوي iPhone mini 13 على شاشة بحجم 5.4 بوصة بكثافة بكسلات 476 بكسل لكل بوصة.

أن يحتوي iPhone pro max على شاشة بحجم ٦،٧ بوصة بدقة 1284× 2778 بكسل وذلك بكثافة 458 بكسل لكل بوصة.

iPhone pro شاشة بحجم ٦،١ بوصة بدقة 1170 ×2532 بكسل بكثافة 460 بكسل لكل بوصة.

iPhone 13 شاشة بحجم 6.1 بوصة بدقة 1170 ×2532 بيكسل بكثافة 460 بكسل لكل بوصة.

يحتوي الأيفون على مميزات عديدة قد لا تختلف كثيراً عن أيفون 12 التي تم إصداره خلال الشهور الماضية، حيث يحتوي على:

حجم 6.7 بوصة و يعمل باللمس، حيث متعدد الألوان منه اللون الفضي والذهبي والجرافيت.

يتكون من زجاج مقاوم للخدش، بصمات الأصابع، طلاء مقاوم للزيوت.

مزود بكاميرات أمامية وخلفية.

ويوجد بها بطارية شحن سريع، بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة.

يحتوي على مدخل سماعات 3.5 ملليمتر.

ويدعم شبكات تشغيل الواي فاي، و يدعم واي فاي دايركت.

مجهز بذاكرة عشوائية كبيرة تبلغ 8 جيجابايت، ومزود بمعالج سداسي النواة.

يبلغ وزنة 226 جرام.