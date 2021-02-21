office 365 منصه مدرستى التعليمية 1442 madrasati لمساعدة الطلاب على الدخول على الفصول الافتراضية

منصه مدرستى madrasati الإلكترونية التي قد تم تفعيلها لكي تساعد التلاميذ في الحصول على ما يرغبون به من جدول للحصص الدرسية المقررة عليهم بالتزامن مع المواعيد التي تتعلق بالقيام بها، كما أنها يوجد بها خاصية حل الوجبات المنزلية ورفعها عبر المنصة لكي يتم مراجعتها ويقيم الطالب من خلالها، وكل هذا حرصت وزارة التربية والتعليم بالسعودية على القيام به، حتى يتمكن الطلاب والطالبات للحصول على المناهج التعليمية والدروس الخاصة بهم بشكل إلكترونب دون أن يحتاجوا للنزول من المنزل، بظل هذه الظروف للبلاد، ومن المؤكد أن التواصل بين الطالب والمعلم أصبح أمر سهل على الإطلاق عبر منصة مدرستي الإلكترونية التي تضم بها نخبة كبيرة من المعلمين والمعلمات يتواصلون مع الطلاب بشكل يومي دون انقطاع وتوفر لهم قدر كبير من الحصص والطرق المتنوعة.

منصه مدرستى madrasati

تحرص المملكة العربية السعودية أن تقوم بتقديم كل الأسياسيات الهامة بشكل دوري على هيئة منصة تعليمية تفيد الطلاب والطالبات، وهذا يشير أن المملكة تهتم بدرجة كبيرة بالطلاب والطالبات وعلى أن تسير العملية التعليمية بشكل مؤمن ومطمئن لأولياء الأمور دون أن تحتاج لوقف المناعج التعليمية، بعد أن تمكنت من أن تتفوق على المنصات الأخرى المنتشرة بدول العالم، واهتمت على أن تقوم بتطبيق بعض التحديثات والتطويرات لها حتى لا يقابل ولي الأمر أو الطالب أي مشكلات للتسجيل بها، كما أنها قامت بعمل جدول دراسي لكافة ومصحف لمدرستي لأولياء الأمور والطلاب، وتقوم بوضع الكثير من الحصص والشروحات المتنوعة للطلاب.

أولاً يجب تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي من هنا. من ثم يتم إضافة اسم الطالب. يتم إدخال كلمة المرور. ثم يتم النقر على تسجيل الدخول وسوف يظهر أماماك واجهة المنصة وكل ما يوجد بها.

كيفية التسجيل بمنصة مدرستي