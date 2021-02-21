أخبار اليمن : توقعات بهطول امطار متفرقة وتحذيرات من التواجد بالأودية

دوت الخليج -

توقعات بهطول امطار متفرقة وتحذيرات من التواجد بالأودية

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المتفرقة على عدد من المحافظات، وتشكل الضباب خلال الـ 24 ساعة الماضية. توقعات بهطول امطار متفرقة وتحذيرات من التواجد بالأوديةتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المتفرقة على عدد من المحافظات، وتشكل الضباب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشار المركز في نشرته الجوية إلى استمرار الأمطار المتفرقة يصاحبها الرعد أحياناَ على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والساحل الغربي. وذكر أنه من المحتمل تشكل الضباب أو الشابورة المائية على المنحدرات الجبلية المحاذية للسهول الساحلية. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب أو الشابورة المائية. ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. كما نبه كبار السن والأطفال في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر .

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