شاهد بالفيديو.. لحظة اشتعال محرك طائرة أمريكية وتناثر أجزائه فى الجو

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وتناقلت وسائل الإعلام العالمية فيديو للحظة اشتعال محرك الطائرة وتناثر أجزاء منه، حيث أظهرت لقطات فيديو صورها أحد ركاب الطائرة، محرك الطائرة "البوينج 777" التابعة لشركة United Airlines الأمريكية وهو يشتعل فى الجو فى مشهد مثير للفزع.
وحسبما نقلت قناة "العربية" عن موقع "فلايت جلوبال"، المتخصص فى أخبار الطيران، تناثرت أجزاء من محرك الطائرة واحدًا بعد الآخر فوق مدن وبلدات كولورادو، فأسرع قائد الطائرة "البوينج 777" فى العودة إلى حيث موقع الإقلاع بمطار دنفر، وأجرى هبوطًا اضطراريًا بعد دقائق من اشتعال أحدى محركات الطائرة.
فيما سجلت لقطات الفيديو الدخان وهو ينطلق نفاثا من محرك الطائرة أثناء تحليقها فوق كولورادو، حيث ظن البعض أنها قد تتحطم فى أى لحظة، خصوصا عندما عاين بعضهم سقوط قطع من محركها.
كما نشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورًا لقطع تطايرت من الطائرة البوينج 777-200، بينما لم ترد أى تقارير عن وقوع إصابات على الأرض، وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستجرى تحقيقًا بالاشتراك مع المجلس الوطنى لسلامة وسائل النقل.
كما أظهرت الصور التى نشرتها إدارة الشرطة تناثر قطع كبيرة من المحرك خارج منزل وعلى أرض عشبية بعد تطايرها من الطائرة، والتى شملت غلاف المحرك، وسحابة من الدخان الأسود التى خلفتها الطائرة.
وخاطبت شرطة برومفيلد السكان عبر تويتر، قائلة: "إذا وجدت أجزاء من محرك الطائرة رجاء لا تلمسها أو تنقلها، لأن المجلس الوطنى لسلامة وسائق النقل يريد بقاء كل الأجزاء فى مكانها من أجل التحقيق".
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