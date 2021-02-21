اليابان تتسلم 450 ألف جرعة من لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون فى الحكومة اليابانية- وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) إن الشحنة الثانية تعادل أكثر من 450 ألف جرعة إذا ما تم استخراج الحد الأقصى من الجرعات - وهو 6 جرعات - من كل قنينة لقاح.
وكانت اليابان قد تلقت الشحنة الأولى من لقاح فايزر فى الـ12 من فبراير الجارى، وبذلك يكون إجمالى عدد الجرعات التى تلقتها اليابان، بعد وصول الشحنة الثانية، قد وصل إلى نحو 838 ألف جرعة (أو تطعيم حوالى 420 ألف شخص).
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