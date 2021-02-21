ألمانيا ترفض دخول 16 ألف شخص إلى حدودها خلال أسبوع

وبحسب التقرير الذى أوردته صحيفة "بيلد آم زونتاج" الإسبوعية فى ألمانيا، اليوم الأحد، فقد تم فحص 104 آلاف و178 شخصًا قبل دخولهم إلى ألمانيا، فى الفترة بين 14 فبراير الجارى وحتى أمس السبت، حيث تم رفض 15 ألفًا و877 شخصًا خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن الرفض جاء بسبب عدم التسجيل الرقمى لعبور الحدود، إضافة إلى عدم توافر اختبارات كورونا تظهر سلبية عيناتهم.
وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت كل من التشيك وسلوفاكيا وأجزاء عريضة من ولاية تيرول النمساوية ضمن ما يسمى بأماكن انتشار تحورات فيروس كورونا المستجد، إذ منعت السماح بدخول البلاد إلا لألمان أو لأجانب لديهم محل سكن أو تصريح إقامة فى ألمانيا، إلا أن هناك استثناءات بالنسبة لسائقى الشاحنات مثلاً، على أن يكون لديهم تحليل كورونا سلبى لا تجاوز مدة إجرائه 48 ساعة.
وبحسب الصحيفة الألمانية، أعرب رئيس الشرطة الاتحادية فى ألمانيا عن رضاه، قائلاً: "تراجعت أعداد الرفض بشكل متناسب منذ بدء أعمال الفحص والرقابة، نظرًا لأن المسافرين يتصرفون بشكل متوافق أكثر مع القواعد".
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