روسيا تسجل 12742 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

اعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 12742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 12953 إصابة في الحصيلة السابقة.

روسيا تسجل 12742 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةتسجيل أول نظام روسي لتشخيص السلالة البريطانية من كورونا

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء عن تماثل 16012 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما تم تسجيل 417 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1602) تليها سانت بطرسبورغ (996) ثم المناطق المجاورة لموسكو (735).

وبحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية سجلت روسيا 4 ملايين و164726 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتعافي 3 ملايين 713445 شخصا، فيما توفي 83293 شخصا حتى الآن.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا حتى الآن 109 ملايين فحص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وتم إجراء 368 ألف اختبار خلال اليوم الماضي وحده.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت منذ ديسمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا سجلت 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، آخرها لقاح "كوفيفاك"، السبت الماضي، وكان اللقاح الروسي "سبوتنيك V" أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، تم تسجيله في 11 أغسطس العام الماضي.

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل "Epivakkorona" (إيبيفاكورونا)- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.