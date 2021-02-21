بعد نحو شهرين من الإغلاق.. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من تخفيف القيود

بدأت إسرائيل اليوم، الأحد، المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق الصحي الذي فُرض قبل نحو شهر وثلاثة أسابيع.

ويأتي تخفيف القيود في إسرائيل اليوم بعد عام بالضبط من تسجيل أول إصابة بكورونا، ويعد جزءا من خطة حكومية لفتح الاقتصاد على نطاق أكبر الشهر المقبل عندما يخوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانتخابات للفوز بفترة أخرى.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، سيعود نحو مليون و200 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة مع عودة المزيد من الصفوف الدراسية إلى المدارس في بعض التجمعات السكانية.

كما تفتح المجمعات التجارية المسقوفة والمفتوحة والأسواق والمتاحف أبوابها أمام الجميع، فيما يسمح لمن تلقى الجرعتين من اللقاح والمتعافين من إصابتهم بفيروس كورونا فقط بدخول غرف اللياقة البدنية وبرك السباحة والقاعات الرياضية والمسارح والفنادق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه بداية من اليوم سيُسمح بإصدار البطاقة الخضراء للذين تلقوا التطعيم.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال قيود وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي قائمة. والمعابد اليهودية والمساجد والكنائس ملزمة بخفض عدد التجمعات فيها إلى النصف.

وتوقع وزير الصحة يولي إدلشتاين أن يعاد فتح جهاز التعليم بأكمله في السابع من الشهر المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة أن أكثر من 46 بالمائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر.



وذكرت أمس، السبت، أن مخاطر اعتلال الصحة بسبب كوفيد-19 انخفضت بنسبة 95.8 بالمائة بين من حصلوا على جرعتي اللقاح.

وسجلت إسرائيل أكثر من 740 ألف إصابة و5500 وفاة بسبب المرض، مما أثار انتقادات لعدم إحكام إجراءات العزل العام التي طبقتها حكومة نتنياهو ثلاث مرات منذ بدء الجائحة، وتعهدت الحكومة بعدم فرض عزل عام رابع.