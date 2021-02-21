طريقة تسجيل الدخول منصة مدرستي من توكلنا وباستخدام مايكروسوفت لتعليم عن بعُد لطلبة ابتدائي ومتوسط

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي بعد أن أعلنت في الفترة الأخيرة أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن القيام بتحديث المنصة الخاصة بها منصة مدرستي التعليمية، مما نتج عنه تغير الرابط الراسمي الخاص بها، لذا ازدادت عمليات البحث بشكل كبير من قبل كافة طلاب وطالبات الصفوف التعليمية المتنوعة بداية من المرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية وصولاً للمرحلة الأولى والثاني الثانوي، إلى جانب تمكين تسجيل أولياء الأمور والمعلمين عن الرابط الخاص بمنصة مدرستي التعليمة التي قد تم تحديثه والإعلان عنه بشكل رسمي من قبل مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، حتى يتمكن من استكمال الدراسة بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وعبر منصة مدرستي التعليمية، بعد أن حققت المنظمة نجاح كبير في اجتياز الفصل الدراسي الأول.

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي

حرصت وزارةالتربية والتعليم في المملكة بالإعلان مؤخراًَ عن منصة تعليمية حتى تكون همزة وصل تربط بين المعلم والطالب دون أن يحتاج لتواجده بالمدرسة، بظل ما تتبعه الدولة من تعليمات وإجراءات احترازية للحماية من انتشار فيرس كورونا المستجد بين الطلاب والطالبات عفانا الله وعفاكم، على أن يطبق التعليم عن بعد بشكل إلكتروني، حتى يستطيعوا من خلالها الحصول على الحصص والدروس اليومية عبر المنصة، وأيضاً القيام بحل الواجبات ورفعها عبر المنصة، عن طريق تطبيق توكلنا، وطبقاً لاتباع بعض الخطوات الميسرة لتسجيل دخولك مجدداً عبر منصة مدرستي.

في البداية يتم القيام بتحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات هنا.

من ثم يتم فتح التطبيق والدخول بشكل مباشر لمنصة مدرستي التعليمية.

بعد ذلك يتم إضافة اسم المستخدم ثم القيام بإضافة كلمة السر الخاصة به.

بعد ذلك يتم النقر على الدروس التعليمية التي يريدها الطلاب للمراحل التعليمية المتنوعة.

كيفية تسجيل الدخول عبر توكلنا