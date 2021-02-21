Link Madrasati منصة مدرستي التعليمية 1442 وخطوات تسجيل الدخول لحضور الحصص وحل الواجبات

منصة مدرستي التعليمية 1442، يسعى جميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية إلى التعرف على رابط منصة مدرستي التعليمية 1442، وذلك حتى يقوموا باستكمال العملية الدراسية اون لاين عبر المنصة التي قد أنشأتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة من أجل قيام الطلاب بالتسجيل للمواد المختلفة ومشاهدة الفيديوهات التي تحتوي على شروح المواد الدراسية المختلفة بمختلف المراحل، ولذلك يعتبر الطلاب تلك المنصة هي المنصة الرئيسية والرسمية لتلقي العملية التعليمية في المنزل، ولذلك حرص موقع ثقفني على أن يقدم لكم في ذلك المقال خطوات الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 1442، من أجل استفادة الطلاب بخدمات المنصة والتسجيل للفصل الدراسي الثاني.

منصة مدرستي التعليمية 1442

قدمت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي الجديدة للطلاب، كما أنها طورتها بحيث تواكب التطورات التكنولوجية التي طرأت على عملية التعليم في العالم، بحيث يمكن للطلاب أن يعتمد على تلك المنصة فقط في تلقي العملية التعليمية، ويمكنه مشاهدة أفضل الفيديوهات الخاصة بشروح المواد التعليمية والتي يقدمها أفضل المعلمين في المملكة، كما أنها سهلت أمر التواصل بين الطالب والمدرس، بحيث يمكن للطالب أن يقدم أي سؤال للمدرس ويقوم المدرس بالرد عليه بالإجابة التي يرغب الطالب في معرفتها، وليس ذلك فحسب يمكن للطالب أن يسجل حضوره بالمواد المختلفة عبر المنصة، هذا إلى جانب حل الطالب الواجبات والاختبارات اون لاين.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1442

يمكنك عزيزي الطالب القيام بتسجيل الدخول إلى المنصة عبر اتباع الخطوات التالية :

الذهاب أولا الى موقع منصة مدرستي. اختيار تسجيل الدخول إما باستخدام حساب مايكروسوفت أو توكلنا. كتابة البيانات المطلوبة ثم النقر على تسجيل.

وبالتالي تكون قد انتهيت من خطوات تسجيل الدخول إلى المنصة التعليمية، ويمكنك الان النقر على الخدمة التي ترغب في الاستفادة منها.