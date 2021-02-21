الاستعلام عن مكافأة طلاب المدارس برقم الهوية، قامت المملكة العربية السعودية بتقديمها قيمة مكافآت لطلابها المتفوقين على مستوى جميع محافظات المملكة، وذلك رغبة في تشجيع الطلاب على مزيد من بذل الجهد للتفوق، وهو ما اعتاد عليه الطلاب من إدارات التربية والتعليم، وعلى الرغم من قيام الإدارة بتقديم العديد من المكافآت إلا أنها في هذه السنة قد قامت بتحديد بعض المعايير التي يتم من خلالها معرفة الطلاب المستحقين فعليا مبلغ المكافأة، وسوف نقدم في هذا المقال هذه المعايير تفصيلا.

الاستعلام عن مكافأة طلاب المدارس برقم الهوية

كما أشرنا مسبقً أن التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية قامت بتحديد الشروط اللازمة لاستحقاق المكافأة ومن هذه الشروط ما يأتي:

يتم صرف المكافأة إلى طلاب جبل رضوى.

تستحق المكافأة للطلاب المسافرين.

كذلك تصرف المكافأة للطلاب الذين لديهم إصابة معينة بسبب أحد التدريبات التي تتم داخل المدرسة، أو بسبب الدراسة.

للطلاب أبناء المدرسين الذين قد غادروا الحياة أثناء فترة عملهم.

يتم صرفها للطلاب المكفوفين الموجودين في نور.

للطلاب الصم الموجودين في مدرسة الأمل.

وكذلك يتم صرف المكافأة للطلاب في المدارس الخاصة في جميع المراحل الدراسية.

لجميع الطلاب في دار التوحيد، وذلك في جميع المراحل المتوسط أو المرحلة الثانوية.

كذلك يحصل الطلاب الحاصلين في محو الأمية على المكافأة.

يحصل الطلاب في التربية الخاصة في الابتدائية على مبلغ 300 ريال سعودي و يتم صرفها للطلاب في الأقسام الخارجية، للطلاب في الأقسام الداخلية يتم صرف 90 ريال سعودي.

الطلاب في التربية الخاصة يحصلوا على مبلغ 375 ريال سعودي وذلك في القسم الخارجي، أما القسم الداخلي فيحصل الطلاب على مبلغ 135 ريال سعودي.

أما الطلاب في المرحلة الثانوية في حصلوا على 450 ريال سعودي لطلاب القسم الخارجي، أما طلاب القسم الداخلي في المرحلة الثانوية في يحصلون على مبلغ 300 ريال سعودي، أما الطلاب في معهد نور يحصلون على مبلغ مالي قدره 400 ريال سعودي.

وطلاب المدارس الخاصة الذين يقومون بحفظ القرآن في المرحلة الابتدائية حصلوا على 250 ريال سعودي حيث يتم صرف المكافأة بشكل شهري لهم.

أما طلاب دار التوحيد في المرحلة المتوسطة فيحصلون على ما يقرب من 500 ريال سعودي، كما يتم صرف هذا المبلغ للطلاب بشكل شهري.

أما طلاب دار التوحيد في المرحلة الثانوية في يحصلون على مكافأة قدرها 375 ريال سعودي.

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ما هي قيمة المكافأة التي يتحصل عليها الطلاب