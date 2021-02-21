رسوم نظام المدفوعات سريع بين البنوك السعودية وفوائد ومميزات لا حصر لها

نظام المدفوعات سريع تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، وفى حفل افتراضي نظمته شركة المدفوعات السعودية وفى حضور عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين وخبراء المجال المصري، دشن معالي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك نظام المدفوعات سريع بين البنوك السعودية ، حيث أصبح بالإمكان إرسال واستقبال أية حوالات بين البنوك السعودية على مدار ال 24 ساعة وفي أي وقت وفي أثناء أيام الإجازات الرسمية وبرسوم منخفضة للغاية لا تتجاوز ريالاً واحداً.

البنك المركزي السعودي يعلن بدء عمل نظام المدفوعات سريع بين البنوك:-

قال محافظ البنك المركزي السعودي في الحفل الافتراضي الذي نظمته شركة المدفوعات السعودية لبدء عمل نظام المدفوعات الفورية بين البنوك السعودية بأن بدء عمل نظام المدفوعات سريع سوف يحقق عدد من الأهداف التالية:-

الارتقاء بأنظمة المدفوعات الوطنية حيث أنها سوف تؤدي إلى ريادة المملكة في القطاع المالي.

يوفر خيارات دفع آمنة ومتطورة أمام المواطنين وكافة المتعاملين مع البنوك السعودية.

يلبي احتياجات مختلف الشرائح، وزيادة فاعلية دوران السيولة المالية بين البنوك والنظام المالي في المملكة.

يقلل الاعتماد على التعاملات النقدية.

يسهل من اجراءات الدفع والتحصيل.

يزيد من حجم التعاملات الإلكترونية.

يدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة وذلك نتيجة لزيادة حجم المعاملات المالية الإلكترونية.

من جهته قال المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية فهد العقيل بأن بدء عمل نظام المدفوعات سريع بين البنوك السعودية سوف يحقق عدد من الأهداف التالية:-

تمكين عملاء الجهاز المصرفي في السعودية من إرسال واستقبال الحوالات منخفضة القيمة على مدار 24 ساعة وبرسوم لا تتجاوز الريال الواحد.

سيحصل عملاء القطاع المصرفي السعودي على خدمات ومميزات أخري سوف يوفرها النظام للمتعاملين مثل استخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآبيان للتحويل بين البنوك.

إمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل أن يتم تحويلها.

التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تزيد قيمتها عن 20 ألف ريال سعودي حيث سيتم تحويل المبلغ فوراً في حساب المستفيد.

الاستفادة من خدمة التحويل السريع دون الاحتياج لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله بالنسبة للحوالات التي لا تزيد عن 2500 ريال.