تفاصيل عمل نظام المدفوعات السعودي البنك السعودي المركزي.. الحد الأعلى للتحويل

نوضح لكم آخر تطورات عمل نظام المدفوعات البنك المركز السعودي، أعلن البنك عن تفاصيل جديدة بخصوص الدفع وعمليات التحويل والتنفيذ، ولعله من الأسئلة الأهم في النظام الجديد ما هو الحد الأعلى للتحويل في نظام المدفوعات الجديد، وكيف ستكون آلية التنفيذ والعديد من التفاصيل الأخرى التي سنتعرف عليها في هذا التقرير.

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وفي هذا الخصوص أعلن يوم أمس البنك السعودي المركزي عن جملة من التفاصيل المتعلقة بالنظام الجديد من ضمنها الموعد الرسمي لإطلاقه، حيث أكد أن عمليات التنفيذ الفعلية لهذا النظام تبدأ اليوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من فبراير 2021 وعلى التاريخ الهجري التاسع من شهر رجب الجاري 1442، كما نوه إلى مسألة التحويل بين البنوك، حيث قال إن التحويل بين البنوك بشكل فوري سيكون بقيمة ريال واحد كرسوم مصرفية، كما تحدث عن إمكانية استخدام رقم الهاتف كمعرف بديل عن أرقام الآيبان الخاصة بالتحويلات بين البنوك، وتوفر إمكانية التحقق من حساب الطرف المستقل للحوالة المراد إرسالها قبل أن يتم التحويل.

ما هو الحد الأقصى للحوالة الفورية في نظام المدفوعات

الحد الأعلى سيكون بحسب ما صرح به البنك المركزي السعودي أنه يمكن التنفيذ الفوري في جميع الحوالات مع جميع البنوك حسب النظام الجديد بقيمة لا تزيد عن 20,000 ريال سعودي في المرحلة الحالية، على أن يتم رفع الرقم حسب التقييم للنظام الجديد، كما يتم إيداع جميع الحوالات في حسابات المستفيدين بشكل فوري وعلى مدار الـ 24 ساعة في كل أيام الأسبوع، في حين نوه البنك السعودي إلى مسألة الحاجة من أجل تفعيل حساب المستفيد أو القيام بإضافته في القنوات البنكية إن كانت الحوالة لا تزيد عن 2.500 ريال بقوله أن لا حاجة لتفعيل المستفيد أو إضافته، هذا بالنسبة للحوالات التي لن تتجاوز 2500 ريال، كما ذكرنا مسبقاً.

ما هو نظام المدفوعات الجديد في السعودية والذي أقره البنك المركزي السعودي

في وقت سابق أعلن البنك السعودي عن إطلاق خدمة نظام المدفوعات الفورية من خلال موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، كما أعلن عن المزايا التي يتمتع بها النظام الجديد والتي من أهمها خدمة التحويل بين البنوك عبر نظام المدفوعات والتسهيل على جميع المستفيدين من مواطنين ومقيمين من هذا النظام من خلال إتاحة التحويل على مدار الأسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة متواصلة، كما قام محافظ البنك المركزي “فهد بن عبد الله المبارك” افتتاح النظام الجديد والمسمى باختصار “سريع“، حيث تم تدشينه يوم 20 فبراير، كما تم تحديد آلية النظام الجديد، وكيفية الاستفادة منه بحسب ما نشر البنك السعودي.

كيف استفيد من نظام المدفوعات الفوري السريع

يمكن الاستفادة من نظام المدفوعات عبر التحويل بين جميع البنوك وبأمان ومصداقية كاملة يوفرها البنك السعودي، كما يمكن التحويل طيلة أيام الأسبوع دون انتظار افتتاح البنوك ووصول الحوالات في ساعات معينة، بحيث يصبح التحويل والاستلام فوريين بدون انتظار ساعات عمل كما يساعد النظام الجديد على تحفيز كافة القطاعات المصرفية والمنتجات كذلك، وكما ذكرنا سابقا فإن رسوم نظام المدفوعات الفوري ستكون ريال واحد فقط لا غير على كل حوالة، مما يشجع العملاء في جميع البنوك أن يقوم بإرسال الحوالات من خلاله.

من المزايا المهمة أيضا وباختصار هي:

التحويل بين جميع البنوك في جميع الأوقات وعلى مدار الأسبوع

مدار الأسبوع التحويل شبه مجاني وتأتي الرسوم على كل حوالة ريال واحد بغض النظر عن حجمها

من المزايا أيضا تحسين السيول السوقية في السعودية

يقوم بتسهيل الحصول على جميع الخدمات المصرفية والمالية دون انتظار ساعات معينة

توفر إمكانية دفع الفواتير وتقسيمها على أكثر من شخص

نظام المدفوعات من الممكن أن يتطور ولكن في المرحلة الحالية سيكون على الأكثر بحدود 20 ألف ريال على الحوالة الواحدة.

مزايا نظام المدفوعات سريع الفورية