أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محسن الحارثي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محسن الحارثيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محسن حسان الحارثي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والمجتمعي وخدمة الوطن.

وأشار الشيخ صادق بن أمين ابو راس، إلى عدد من مناقب الفقيد وماتميز به من تفاني وإخلاص طوال مسيرته العملية، منوها كذلك إلى ادوار الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة في الدفاع عن الـثـورة والجمهورية والوحدة والحرية والعدالة والديمقراطية، واسهاماته المجتمعية في اوساط الناس.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى العميد/ محمد محسن حسان الحارثي مدير الأحوال المدنية بمحافظة اب، والى الشيخ / صادق محسن حسان الحارثي عضو اللجنة الدائمة، امين عام المجلس المحلي بمديرية الصافية، واخوانهم، وكافة ال الحارثي بالدائرة ( 91 ) بمديرية المخادر محافظة اب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن خالص تعازيه وعظيم مواساته القلبية لأسرة الفقيد وجميع أقربائه ومحبيه بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون " .

