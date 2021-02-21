عملية إنقاذ بطولية من داخل المحيط.. وفاعل الخير "مجهول"

تمكن رجال الإنقاذ في ولاية كاليفورنيا الأميركية من انتشال رجل كان يواجه الغرق في مياه المحيط الهادئ.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن شاب في العشرينيات من عمره قفز في المياه عند حدود الخامسة مساء السبت، من أعلى منحدر صخري يطل على المحيط.
ولحظات بعد الحادث، اتصل شخص ما برقم الإنقاذ مبلغا عن أن هناك شاب ما يعاني صعوبة في الخروج من مياه المحيط بعد أن قفز من أعلى المنحدر، في مدينة سان دييغو.
وعندما وصل رجال الإنقاذ إلى المكان، شاهدوا أن راكب أمواج ألقى بلوحه التزلج الخاص به للشخص الذي كان يغرق، مما أبقاه طافيا فوق المياه.
واحتاجت عملية الإنقاذ استخدام طائرة مروحية نقل الشاب العشريني إلى الشاطئ، حيث كانت تنتظره هناك سيارة إسعاف.
وكان الشاب يعاني من انخفاض كبير في درجة حرارة جسمه مما يعرض لخطر الموت، وجرى نقله إلى المستشفى على وجه السرعة.
وطلبت السلطات من الجمهور المساعدة في التعرف على "رجل الخير" الذي لولا تدخله، لكانت النتيجة مختلفة تماما.
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