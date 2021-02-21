الرئاسى الليبى يعقد أول اجتماعاته.. والمنفى: افتتاح طريق سرت مصراتة قريبًا

جدة - نرمين السيد - عقد المجلس الرئاسى الليبى أولى اجتماعاته، اليوم الأحد، برئاسة محمد يونس المنفى، وبحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وعضوية عبد الله اللافى وموسى الكونى، حسبما أفاد البيان الصادر عن المكتب الإعلامى للحكومة المنتخبة.





ووفقًا للبيان الذى نشره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، فقد أكد رئيس المجلس الرئاسى محمد يونس المنفى، أنه سيتم افتتاح الطريق الساحلى سرت ـ مصراتة قريبًا، مشددًا على أن تلك الخطوة تعد من أولويات السلطة الجديدة بعد اعتماد حكومة الوحدة. كما طالب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، اللجنة العسكرية بتأمين جلسة البرلمان لتمرير الحكومة، والتى ستعقد فى سرت. يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول للمجلس الرئاسى الذى انتخبه أعضاء الحوار السياسى الليبى فى جنيف، فى إطار خارطة طريق تتجه نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى البلاد، وإخراج الميليشيات الأجنبية من الأراضى الليبية.

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